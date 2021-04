live

L'Euro Stoxx 50 indiqué en hausse | Le Dow Jones et le S&P 500 au record | Credit Suisse à suivre

Les transactions reprennent ce mardi sur Euronext Bruxelles, après le long week-end de Pâques. L'Euro Stoxx 50 est indiqué en hausse. Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé à des plus hauts, portés par les bons chiffres de l'emploi US.