L'Euro Stoxx 50 signalé en baisse | Inquiétudes pour les techs | Galapagos à tenir à l'oeil

Hamon - Le groupe d'ingénierie wallon Hamon a clôturé le premier semestre avec une perte nette de 19,9 millions d'euros, nettement plus que le montant de -15,4 millions rapporté il y a un an. Les coûts supplémentaires pour un grand projet et des charges financières plus élevées expliquent, entre autres, l'aggravation de la perte. Le communiqué d'Hamon