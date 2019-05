L'Europe attendue en baisse | Argenx et Proximus dans les recos du jour

Les marchés attendus en baisse | Les tensions commerciales s'installent | Le sterling sous pression

1. Les Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street la veille, face à la dégradation des relations entre Washington et Pékin, qui fait craindre que le conflit commercial se transforme en "guerre froide technologique" prolongée.

2. D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien pourrait perdre jusqu'à 0,39% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,5% et le FTSE à Londres 0,37%.

3. Après l'équipementier des télécoms Huawei Technologies, l'administration Trump pourrait cibler le fabricant chinois de caméras de surveillance Hikvision en restreignant ses capacités à acheter des composants auprès de sociétés américaines, selon des sources.

4. Par ailleurs, l'armée américaine a déclaré avoir envoyé mercredi deux navires dans le détroit de Taïwan, une zone stratégique où la fréquence des mouvements américains a augmenté, ce qui pourrait provoquer la colère de la Chine qui revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud.

5. Les investisseurs attendent les premiers résultats des enquêtes d'activité PMI en Europe et les chiffres détaillés du produit intérieur brut (PIB) allemand au premier trimestre.

6. La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale n'a guère eu d'impact sur le marché. L'approche patiente en matière de politique monétaire sera sans doute encore la norme "pendant quelque temps", ont convenu les responsables de la Fed, lit-on dans les "minutes".

7. Les marchés chinois reculent eux aussi avec les technologiques et leurs indices de référence évoluent non loin de leurs plus bas niveaux depuis trois mois.

8. Sur le marché des changes, la livre sterling est sous pression. Theresa May devrait annoncer vendredi sa démission, rapporte jeudi le

quotidien The Times.