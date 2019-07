L'Europe attendue en baisse | Des stats et des résultats US en ligne de mire

Le spécialiste allemand de l'éclairage Osram Licht a annoncé lundi avoir été approché par le groupe autrichien AMS pour discuter d'une offre non contraignante de 38,50 euros par action en vue de son rachat.

Cette proposition pourrait déclencher une bataille boursière, Osram ayant annoncé au début du mois soutenir l'offre à 35 euros présentée par les sociétés de capital-investissement Bain Capital et Carlyle.



L'action Osram a terminé en hausse de 0,12% à 33,14 euros lundi à la Bourse de Francfort, avant cette annonce.



Osram, qui fabrique des puces, des systèmes d'éclairage numériques et des capteurs pour l'industrie automobile, suscite la convoitise en raison de son potentiel en tant que fournisseur d'équipements pour les voitures connectées et autonomes.