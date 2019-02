L'Europe attendue en baisse | Retour des incertitudes | Melexis dans les recos du jour

L'Europe devrait reculer, retour des incertitudes

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse en réaction au regain d'incertitude sur le commerce et la croissance économique mondiale, au lendemain d'une forte déception sur les ventes au détail aux Etats-Unis.

2. L'aversion pour le risque devrait également être ravivée par la confirmation par la Maison-blanche du choix de Donald Trump de recourir à une procédure d'urgence pour débloquer des financements supplémentaires afin de construire un mur à la frontière avec le Mexique.

3. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,25% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,31% et le FTSE à Londres 0,11%.

4. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont subi en décembre leur plus forte baisse depuis plus de neuf ans, ce qui paraît confirmer un net ralentissement de l'économie à la fin de l'année dernière et justifier la prudence de la Fed dans la conduite de sa politique monétaire.

5. Les investisseurs devraient adopter une approche prudente et attentiste alors que ce vendredi marque le dernier jour des négociations entre hauts dignitaires américains et chinois à Pékin.

6. Les Bourses asiatiques sont à leur tour gagnées par un regain d'aversion pour le risque après le ralentissement des prix à la production, qui ont enregistré en janvier leur plus faible progression en rythme annuel depuis septembre 2016.

7. En Bourse, plusieurs entreprises seront à surveiller à l'ouverture après leurs résultats.