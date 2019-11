L'Europe attendue en hausse | Berenberg "achète" Solvay

Légère hausse en vue en Europe | Interrogations sur le commerce | Tension persistante à Hong Kong

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture, sur fond d'incertitude sur les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine comme sur l'évolution de la situation politique et sociale à Hong Kong.

2. D'après les premières indications disponibles, l'Euro Stoxx 50 devrait gagner 0,16%, Londres, Paris et Francfort 0,30%.

3. Les investisseurs espèrent que le président américain, Donald Trump, leur apportera des éclaircissements dans le discours qu'il doit prononcer en fin de journée à l'Economic Club de New York.

4. Politico a rapporté que Donald Trump allait annoncer cette semaine un nouveau report de six mois de sa décision sur une éventuelle taxation des voitures importées de l'Union européenne. De son côté, le New York Times évoque des discussions entre la Maison blanche et les constructeurs automobiles européens sur l'augmentation de leurs investissements et de leurs effectifs aux Etats-Unis.

5. En attendant des précisions, la matinée en Europe sera animé entre autres par les chiffres mensuels de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni au lendemain de l'annonce d'une croissance inférieure aux attentes au troisième trimestre, puis par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne.