L'Europe attendue en hausse | Bone Therapeutics s'implante en Asie | Suez et Veolia à suivre

Le biotech wallonne Bone Therapeutics s’associe aux sociétés asiatiques Link Health et Pregene pour le développement de la thérapie cellulaire allogénique en Chine et en Asie du Sud-Est. Ce partenariat permet à la biotech wallonne de s’implanter sur le marché asiatique.

L’accord fournit les droits exclusifs à Link Health et Pregene pour le développement et la commercialisation d’ALLOB pour le traitement des troubles osseux dans les territoires de la Chine (Hong-Kong et Maco inclus) ainsi qu'à Taïwan, à Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande.