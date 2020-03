L'Europe attendue en hausse | L'Asie reprend des couleurs | BoJ et Fed rasssurent

A Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 1%, dans un marché peu rassurée par un engagement réitéré de la Banque du Japon (BoJ) à intervenir pour garantir la stabilité des marchés financiers.



Dans un bref communiqué lundi, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a assuré que son institution monétaire ferait tout son possible pour "garantir la stabilité des marchés financiers" en y injectant des liquidités, via ses opérations de marché et de rachats d'actifs. Bien que dénuée de détails, cette annonce a immédiatement soulagé les investisseurs nippons.



Ailleurs en Asie, la Bourse de Hong Kong avance de 0,85% et le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises 3,55%. Shanghai et Shenzhen gagnent respectivement 3,3% et 4%.



En Europe, les marchés sont attendus en hausse. L'Euro Stoxx 50 devrait progresser de 1,4%, Londres de 1,9% et Francfort de 1,3%.



Les investisseurs continuent toutefois de guetter comme le lait sur le feu le nombre de nouvelles contaminations dans le monde, ainsi que les plans des gouvernements pour faire face à la crise, y compris sur le plan économique.