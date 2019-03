L'Europe attendue en hausse | Le secteur auto à suivre | Détachements de coupons à Tokyo

La société Avantium qui entend produire un plastique biologique a vu ses revenus baisser à 11,3 millions d’euros en 2018 contre 12,7 millions un an plus tôt.

Sa perte se creuse passant de 16,8 millions à 68,4 millions d’euros . Avantium a comptabilisé 50 millions d’euros de dépenses exceptionnelles dans le cadre de la prise de contrôle à 100% de Synvina. Rappelons que Synvina était une co-entreprise conclue avec BASF et que le groupe allemand a décidé d’en sortir.

Avantium signale, à ce propos, qu’elle explore actuellement différents scénarios avec des partenaires potentiels et qu’elle pourra ainsi redéfinir sa stratégie en respectant les obligations du marché et celles en capitaux. Avantium donnera plus d’informations sur le sujet le 6 juin lors de son "technology day".