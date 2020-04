L'Europe attendue en hausse avant une semaine très chargée

La saison des annonces de résultats de sociétés pour le premier trimestre bat son plein des deux côtés de l’Atlantique.

> Une nouvelle batterie de résultats est attendue pour cette semaine.

Bayer et Adidas se livreront à cet exercice lundi. Très populaire en Chine, Adidas, qui a arrêté son programme de rachats d’actions d’un milliard prévu cette année et supprimé son dividende, a reçu une aide de 3 milliards d’euros du gouvernement allemand et des banques. Son action accuse une perte de 29,1% depuis le début de cette année.

Mardi, ce sera au tour de HSBC, Alphabet, la maison mère de Google, et Pepsico de communiquer leurs chiffres, suivis deux jours plus tard par Amazon et Apple.

Du côté des entreprises cotées à la Bourse de Bruxelles, FNG (Brantano) présentera ses résultats pour l’année 2019 mardi, de même que Neufcour. Concernant les affaires réalisées au 1er trimestre de cette année, Recticel et Cofinimmo communiqueront mardi, Xior, Melexis et Shurgard mercredi, Telenet et Proximus, Quest for Growth et Exmar jeudi.



> Sur le front des statistiques, les États-Unis publieront celles relatives à la confiance des consommateurs, lundi. La zone euro fera de même mercredi, le jour même où le PIB américain pour le 1er trimestre sera publié.

Jeudi, c’est la zone euro qui annoncera son PIB, ainsi que les chiffres du chômage.

Enfin, la Bourse de Tokyo sera fermée mercredi et celle de Hong Kong le lendemain.