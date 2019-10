L'Europe attendue en légère hausse

Immo Moury investit presque exclusivement en Wallonie, et plus particulièrement à Liège et dans ses environs. Deux immeubles à Liège ont été achetés au cours de l'exercice écoulé. Son portefeuille est composé d’un ensemble d’immeubles industriels, d’immeubles commerciaux, d’immeubles résidentiels et d’actions de Cofinimmo et de Befimmo .