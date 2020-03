L'Europe attendue en net rebond | Espoir de mesures de soutien |Le pétrole remonte

Atenor - Avec un résultat net consolidé gonflé de 7,4% et un actif total en hausse de plus de 20% sur un an, Atenor affiche des résultats annuels conformes aux attentes. Même l’endettement net global, qui frôle le demi-milliard d’euros, est sous contrôle. La société immobilière lorgne par ailleurs deux nouveaux terrains de jeu: les Pays-Bas... et Londres. Lire aussi | Pour soutenir sa croissance organique, Atenor continue de grandir... ailleurs