L'Europe attendue en net repli | AvH et CFE suspendent le dividende | Reco sur Proximus

Bien qu’Ackermans & van Haaren dispose d’une trésorerie plus que suffisante pour payer le dividende de 2,5 euros brut par action annoncé le 28 février, le conseil d’administration d’Ackermans & van Haaren demandera aux actionnaires lors de l’assemblée annuelle du 25 mai, par prudence et que Delen Private Bank, Banque J.Van Breda et CFE ont décidé de ne pas verser de dividendes, de reporter intégralement le bénéfice de l’exercice 2019. Au cours du dernier trimestre 2020 au plus tard, le conseil d’administration évaluera l’opportunité d’un dividende intermédiaire. => Le communiqué d'AvH