L'Europe attendue en nette hausse, les Bourses chinoises tentent de rebondir

"Un article publié le 10 février par Business Insider (...) déclare qu'IBM a acheté Slack pour tous ses employés dans le monde, et ajoute qu'IBM est désormais le plus grand client de Slack", a expliqué la société californienne, dans un document déposé à l'agence américaine de régulation des marchés (SEC). Mais "IBM est le plus grand client de Slack depuis plusieurs années et a étendu son utilisation de Slack avec le temps", indique l'entreprise, qui précise ne pas modifier ses objectifs financiers.