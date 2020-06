L'Europe boursière attendue en hausse | IPO d'Hyloris Pharma à Bruxelles

Le groupe a également donné des estimations de l'impact de ses sinistres liés au Covid-19 sur son résultat opérationnel 2020.

• Assurance dommages: un coût total des sinistres d’environ 1,2 milliard d’euros après impôts et net de réassurance. Pôle le plus touché: l'assurance perte d’exploitation et annulation d’événements.

• Assurance vie, épargne, retraite et santé: peu d'impact.

• Mesures de solidarité: un impact d’environ 300 millions d’euros après impôts,incluant les couvertures étendues en santé et en invalidité pour les clients les plus vulnérables, principalement en France.