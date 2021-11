L'Europe boursière attendue en hausse

Selon Bank of America, la vague d'introductions en bourse dans le domaine des véhicules électriques n'est pas terminée. Les investissements croissants dans le secteur pousseront les entreprises à céder des unités et devenir publiques, estime Patrick Steinemann, co-responsable de Global Mobility Group Investment Banking chez Bank of America. "Nous sommes déjà bien engagés dans une vague qui verra jusqu'à 100 milliards de dollars récoltés via des IPO dans le domaine de l'électrification, du constructeur automobile en passant par les batteries et la recharge".