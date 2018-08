L'Europe boursière au rebond, un broker soutient Proximus, Fagron sous pression

> Galapagos - Le chiffre d'affaires de Galapagos a progressé de 40% à 101,9 millions d'euros au premier semestre de 2018 terminé à fin juin, contre 73 millions un an plus tôt à la même période. Le cash burn opérationnel (dépenses occasionnées) a augmenté (95 millions) au premier semestre de 2018 (53,38 millions au premier semestre de 2017). Galapagos prévoit un cash burn plus faible que prévu pour 2018, entre 180 et 200 millions d'euros, alors que les attentes étaient de 220 à 240 millions. → Notre article & le communiqué de Galapagos