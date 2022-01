L'Europe boursière donnée en hausse après la séance record à Wall Street

Montea débute l'année sur les chapeaux de roues avec de nouveaux accords de partenariat et des acquisitions en Belgique et aux Pays-Bas.

En Belgique, Montea va collaborer avec le groupe de construction Cordeel pour développer 230.000 m2 de nouvelles surfaces pour des bâtiments logistiques à Tongres, Zele et Vilvorde. En outre, la société immobilière réglementée (SIR) reprend le bâtiment d'Expologic à Gand. Elle poursuit également sa progression aux Pays-Bas avec la reprise de bâtiments loués à PostNL à 's Hertogenbosch et Zwolle, et le rachat d'un bâtiment de Barsan à Tilburg.