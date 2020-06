L'Europe boursière vue en hausse | Suspension de Care Property Invest

La fintech Wirecard , au centre d'un scandale financier, a approché la Deutsche Bank l'année dernière pour une proposition de fusion, rapporte Bloomberg. Le projet a été nommé Panther, et le consultant McKinsey a rédigé une analyse de 40 pages en novembre 2019 avec comme conclusion: "Une fusion générerait 6 milliards d'euros supplémentaires par an à partir de 2025, grâce à la combinaison d'une banque et d'une entreprise technologique". À l'époque, Wirecard avait une capitalisation boursière supérieure à celle de la Deutsche Bank.