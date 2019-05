L'Europe boursière finit en nette baisse, les technos pèsent

Alphabet, Apple, Tesla...

* APPLE perd 2,4% dans les échanges d'avant-Bourse. HSBC a abaissé son objectif de cours pour la firme à la pomme de six dollars à 174, le deuxième plus bas des analystes qui suivent la valeur à Wall Street, en mettant en avant les risques liés à la demande chinoise.

* INTEL perd 2,1% en avant-Bourse, QUALCOMM 3,9%, XILINX 4% et BROADCOM 2,4%, dans le sillage des valeurs de semi-conducteurs en Europe. Selon l'agence Bloomberg, ces fabricants ont informé leurs employés qu'ils cessaient de fournir des composants et logiciels sensibles au chinois Huawei, placé sur liste noire par Washington.



* ALPHABET, maison mère de Google, cède 1,3%. Selon Reuters, Google a suspendu la fourniture de certains logiciels et applications à Huawei suite au décret de vendredi.



* JOHNSON & JOHNSON, GENERAL ELECTRIC - Le FBI enquête sur des soupçons de rétrocommissions qui auraient été payées par J&J, GE, ainsi que l'allemand Siemens et le néerlandais Philips pour vendre des équipements médicaux au Brésil, a appris Reuters auprès d'enquêteurs brésiliens.



* TESLA perd 3% en avant-Bourse. Wedbush Securities a abaissé son objectif de cours pour le constructeur de voitures électriques à 230 dollars contre 275 auparavant en raison d'inquiétudes persistantes sur l'évolution de la demande pour la Model 3 aux Etats-Unis.