L'Europe boursière signalée en hausse | Un broker plus optimiste pour KBC

Côté entreprises, la saison des résultats commence à prendre fin. En Europe, on attend les chiffres trimestriels de Zalando et de HelloFresh mardi, de Just Eat et d'ABN Amro mercredi, ainsi que de Deutsche Telekom et d'Aegon jeudi. À Bruxelles, ce sera au tour de Belreca, Jensen-Group, Zenitel, Avantium, Sipef, Shurgard et Lotus Bakeries.