L'Europe des marchés attendue en baisse | Orange et Telenet à suivre

"Le gouvernement américain a décidé de jouer la continuité en ne prenant pas de risque en plein resserrement monétaire. Cependant les valeurs de croissance pourraient être sous pression à court terme, les anticipations de hausses de taux en 2022 devenant de plus en plus probables."

Le marché obligataire ne s'y est pas trompé et la séance de lundi a été marquée par une nette hausse des rendements: le deux ans, le plus sensible aux anticipations de taux d'intérêt, a bondi de 8,5 points de base à 0,59%, son plus haut niveau depuis début mars 2020 (avant la pandémie) et le dix ans près de neuf points à 1,625%.