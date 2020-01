L'Europe devrait aborder la séance en recul

Bonjour! Bienvenue sur notre Market live du mercredi 15 janvier.



Les marchés asiatiques battent en retraite ce matin, victimes d'un regain de craintes sur les relations entre Pékin et Washington et sous l'influence de prises de bénéfices. La Bourse de Tokyo perd 0,47%, Hong Kong 0,64% et le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises 0,63%.



Les contrats à terme laissent supposer au stade actuel une ouverture en repli en Europe: -0,13% pour l'Euro Stoxx 50, -0,2% pour le FTSE 100 et -0,3% à Francfort.



La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, partagée entre les résultats solides de grandes entreprises et une résurgence d'incertitudes sur le couple sino-américain.



Les Etats-Unis vont maintenir à l'avenir les tarifs douaniers sur les importations venues de Chine déjà en place, a annoncé mardi l'administration Trump.