L'Europe devrait monter, la livre turque retombe, tir nourri de stats US à l'agenda

L'Europe boursière devrait monter, la livre turque retombe, tir nourri de stats US

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture malgré le recul des places asiatiques alors que la crise de la livre turque, les tensions commerciales et la faiblesse persistante de l'euro continuent de favoriser l'appréciation du dollar.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 pourrait gagner 0,15%, le Dax à Francfort 0,14% et le FTSE 100 à Londres 0,22%.

3. Mardi à Wall Street, le Dow Jones a fini sur une progression de 0,45%, le Standard & Poor's 500 a pris

0,64% et le Nasdaq Composite a progressé de 0,65% en profitant entre autres d'une série de bons résultats.

4. En Asie, l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon abandonne 1,06%, au plus bas depuis un an. A Shanghai, le SSE Composite cède 1,63%.

5. Sur le marché des changes, la livre turque est repartie à la baisse face au dollar et cède près de 2%, autour de 6,50, alors qu'elle avait rebondi de plus de 8% mardi.

6. Ces mouvements sur le marché des changes et la crise turque favorisent la baisse des rendements obligataires: celui des bons du Trésor américain à dix ans revient vers 2,88% en Asie, effaçant sa hausse de la veille.

7. Au-delà des nouveaux développements de la situation en Turquie, les investisseurs surveilleront dans les prochaines heures les chiffres mensuels de l'inflation au Royaume-Uni en attendant un tir nourri d'indicateurs américains.