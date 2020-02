L'Europe devrait ouvrir en baisse | Lotus Bakeries à suivre

Parmi les autres rendez-vous, on retiendra celui du patron de la Fed Jerome Powell, qui sera auditionné par la Commission des finances de la Chambre (USA), et celui de Mark Carney devant le Comité des affaires économiques de la Chambre des Lords.



Sur le plan des entreprises, Lotus Bakeries démarrera lundi les publications de résultats pour 2019 à Bruxelles. Le fabricant de spéculoos sera suivi de Vastned Retail Belgium mardi, d’Ahold Delhaize, Telenet et d’Intervest O&W mercredi. Ce sera le tour jeudi de Barco, Befimmo, Cofinimmo, Fagron, KBC, Montea et Sipef. Zenitel clôturera le chapitre des annonces de bilans vendredi.