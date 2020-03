L'Europe devrait tenter de se stabiliser | Revers pour UCB

Les complexes Kinepolis fermeront leurs portes dès vendredi et jusqu'au 31 mars au moins, a annoncé jeudi soir le groupe dans un communiqué. Cette décision fait suite à la propagation du coronavirus en Belgique.

Dans les autres pays où le groupe est présent (France, Pays-Bas, Espagne, Luxembourg, Suisse et Pologne), la consultation des autorités compétentes est en cours et pour un certain nombre de cinémas, des mesures ont été prises pour limiter l'occupation des salles.