L'Europe donnée en baisse | Les valeurs financières chinoises en forme

La semaine s'annonce chargée sur le front des résultats d'entreprises. En Belgique, les investisseurs attendent avec impatience la newsletter Sofina (mercredi) et les résultats d'Orange Belgium (vendredi). Au niveau européen, on attend des nouvelles de la part de grands groupes comme UBS, Novartis, AkzoNobel, Daimler, STMicroelectronics, Unilever et Roche. Aux Etats-Unis, IBM, Coca-Cola, United Airlines, Microsoft, Biogen, Tesla, Intel, Twitter et American Airlines figurent à l'agenda.