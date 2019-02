L'Europe donnée en baisse | Trump échoue à rassurer | Melexis en ligne de mire à Bruxelles

Si le spécialiste des semi-conducteurs affiche pour 2018 un chiffre d'affaires et un Ebitda respectivement en hausse de 11% et 8%, c'est l'année 2019 qui inquiète, avec la prévision d'une baisse des ventes, ce qui serait une première en 10 ans pour Melexis .

L'annonce de Melexis intervient après les avertissements le même jour de l'allemand Infineon et de l'autrichien ams et, quelques jours plus tôt, de la baisse des prévisions du géant Samsung et du groupe Dialog Semiconductor. Bref, "ça chauffe pour les semi-conducteurs"