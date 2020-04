L'Europe donnée en hausse | La Fed en ligne de mire | Bone Therapeutics et Melexis à tenir à l'oeil

Après Mithra , MDxHealth et Kiadis en l’espace de quelques jours, c’est au tour de la société wallonne Bone Therapeutics de lever des capitaux.

Spécialisée dans les thérapies cellulaires et biologiques dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses, la biotech annonce ce mercredi matin l’obtention d’un financement de 11 millions d’euros. Les fonds récoltés serviront au développement clinique de ses deux actifs clés: l’ALLOB et le JTA-004. Lorsque cette opération sera finalisée, ils permettront à la société de disposer de la trésorerie suffisante pour financer ses activités jusqu’au premier trimestre 2021.