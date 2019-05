L'Europe donnée en hausse | Perte record pour Nyrstar | Renault et Fiat Chrysler à suivre

Dans son communiqué, le groupe italo-américain précise que la future entité sera détenue à 50% par ses actionnaires et à 50% par ceux du groupe Renault , ajoutant que la nouvelle structure serait dotée d'une gouvernance équilibrée et que la majorité des membres de son conseil serait indépendante.

FCA, qui indique avoir transmis au conseil de Renault une lettre non engageante proposant le rapprochement, estime que la fusion n'entraînera aucune fermeture d'usine et que les synergies liées à l'opération seront supérieures à cinq milliards d'euros par an, en plus des synergies actuelles de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.