L'Europe donnée en hausse après la Fed | Vague de résultats belges

Jan Suykens, CEO et Président du comité exécutif: "Au cours de l'année la plus mouvementée et la plus volatile que l'économie mondiale ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, le modèle diversifié d’AvH a démontré sa validité et sa résilience. Le carnet de commandes de DEME a atteint un niveau record de 4,3 milliards d'euros. Les clients de Delen Private Bank et de la Banque J.Van Breda & Co ont confirmé leur confiance dans ces deux institutions financières, aavec un afflux brut de presque 2 milliards d’euros, si bien qu’au 30 juin 2020, le total des actifs sous gestion s’approchait à nouveau des 50 milliards d'euros."