L'Europe donnée en légère hausse | Asit toujours suspendue |Bone et Galapagos à tenir à l'oeil

Cofinimmo - Cofinimmo a vendu quatre immeubles de bureaux dans le cadre du rééquilibrage de son portefeuille immobilier. Ce lot concerne trois immeubles de bureaux à Waterloo Office Park et Corner Building, qui ont été vendus respectivement pour plus de 9 millions et plus de 4 millions d'euros. De plus, Cofinimmo a acheté un centre de soins à Amsterdam pour 6 millions. Le centre offre un rendement brut initial d'environ 7%.