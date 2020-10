L'Europe donnée en nette baisse après le coup de théâtre dans la présidentielle US

GBL a placé via sa filiale détenue à 100% Oliver Capital une émission de 450 millions d’euros d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes au porteur, sans valeur nominale de GEA Group AG.

Cette émission porte initialement sur environ 11,3 millions d’actions GEA représentant environ 6,2% du capital social de la Société et près de 73,3% des actions GEA détenues directement ou indirectement par GBL.

Les obligations ne porteront pas d’intérêt et auront une échéance d’environ 3 ans et 3 mois, sauf en cas de remboursement anticipé. Les obligations seront émises à un prix d’émission de 102% du nominal et seront remboursées au pair à l’échéance, ce qui correspond à un taux de rendement annuel de -0,61%.