L'Europe donnée en ordre dispersé | AB InBev modère ses prévisions | Trafigura relève son offre sur Nyrstar

Befimmo - La société immobilière réglementée Befimmo a publié des indicateurs mitigés pour le troisième trimestre, principalement imputables à la modification de son périmètre à la suite de la sortie de l’immeuble Pavilion, occupé par la Commission européenne, de son portefeuille. Avec la plus-value de 10 millions d’euros réalisée grâce à celle-ci et à la variation positive de juste valeur des immeubles de placement, le résultat net du groupe s’établit à 114,8 millions d’euros, contre 71,3 un an plus tôt, et à 4,49 euros par action (2,79 en septembre 2018). Le rendement brut courant des immeubles disponibles à la location est passé de 5,98% fin 2018 à 5,39% au 30 septembre.