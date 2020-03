L'Europe donnée en ordre dispersé | Quid du dividende de Proximus ?

Bonjour! Ceci démarre notre Market live du mardi 31 mars, dernière séance d'un trimestre horrible sur les marchés et particulièrement à la bourse de Bruxelles. En effet, l'indice Bel 20 a perdu 28% depuis le 1er janvier. Il a atteint son plus haut depuis 13 ans le 17 février. Un mois plus tard, il cotait 43% plus bas ou son plus faible niveau depuis sept ans.