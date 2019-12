L'Europe donnée stable | Galapagos, IBA et Proximus à suivre

Les investisseurs restent optimistes quant à l'accord commercial assez vague de phase 1 que les États-Unis et la Chine ont signé vendredi. La Chine a promis d'importer davantage de produits agricoles américains, mais on attend toujours la mise en œuvre concrète de sa politique. On ignore également comment et quand les États-Unis inverseront un certain nombre de droits de douane punitifs à l'égard de la Chine.