L'Europe donnée stable malgré les records à Wall Street | Greenyard à suivre

Le S&P 500 et le Dow ont battu des records de clôture vendredi , les investisseurs ayant considéré les solides données économiques et les bénéfices des banques comme des signes de dynamisme dans le contexte sanitaire américain.

> L'indice Dow Jones a gagné 0,48%, ou 164,68 points, à 34 200,67 points.

> Le S&P-500, plus large, a pris 15,05 points, soit 0,36%, à 4 185,47 points.

> Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 13,58 points (0,10%) à 14 052,34 points.



Le S&P 500 et l'indice Dow Jones Industrial Average ont enregistré leur quatrième semaine consécutive de hausse, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a terminé à moins d'un pour cent de son propre record de clôture atteint le 12 février.



Pour le S&P 500, il s'agissait du troisième record de clôture de l'indice en une semaine, et le Dow a dépassé son meilleur résultat deux jours de suite.