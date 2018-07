"PAI Partners offre un très bon prix pour Ontex"

BEKAERT - Bekaert et Argynnis Group AB (Suède) ont signé et clôturé aujourd’hui un accord quant à la vente de toutes les actions de Solaronics SA à Argynnis. La transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, concerne le site de production à Armentières (France) et un réseau international de vente et service. Solaronics est leader global dans le domaine des systèmes de séchage basés sur la technologie de séchage par infrarouge au gaz destinés aux industries du papier et du carton, de la métallurgie et autres processus industriels variés. → Le communiqué