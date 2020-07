L'Europe indiquée en baisse | Deal entre UCB et Roche | Résultats de Solvay, Melexis...

A Wall Street, le titre Eastman Kodak a flambé de plus de 200% (+203,05% à 7,94 dollars) mardi.

Faute d'avoir pris à temps le virage de la photographie numérique, le fabricant surtout connu pour ses pellicules avait déposé le bilan début 2012 avant de se recentrer sur les services d'impression et d'emballage et sur certains produits chimiques et films à usage industriel.