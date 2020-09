L'Europe met le turbo | Les SIR à l'honneur à Bruxelles | L'euro se calme

La baisse de l'action est d'autant plus frappante que, bien que Proximus ait rivalisé avec Colruyt comme l'action la plus décriée de la Bourse de Bruxelles au début de cette année, les analystes sont récemment devenus un peu plus positifs. Il existe actuellement six conseils d'achat, contre 11 conseils à "conserver" et 7 conseils à "vendre", selon Bloomberg.