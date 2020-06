L'Europe s'apprête à ouvrir en hausse | Un client d'Exmar en difficulté

La société belge Biocartis , spécialisée dans le diagnostic, annonce aujourd'hui la publication d'une étude menée par des chercheurs du Norris Cotton Cancer Center de Dartmouth et de Dartmouth-Hitchcock (Liban, New Hampshire, États-Unis) dans le American Journal of Clinical Pathology.

La nouvelle étude portait sur 20 laboratoires de différents types et tailles aux États-Unis et à Porto Rico, et sur près de 800 échantillons de cancer colorectal. Par conséquent, c'est l'une des plus grandes études réalisées impliquant Idylla.