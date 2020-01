L'Europe s'apprête à ouvrir en hausse | WDP dans l'actu

Amazon a publié après la clôture de Wall Street des résultats largement supérieurs aux attentes et fait état d'un bond de ses ventes durant la période de fin d'année. Dans les échanges électroniques post-séance, l'action du géant du commerce en ligne s'est envolée de 12%.

L'année dernière, Amazon avait promis de livrer encore plus vite les membres de son offre Prime, qui comprend la livraison gratuite et dès le lendemain sur nombre de produits vendus par le géant de la distribution en ligne, ou encore son offre de vidéos en streaming, pour 119 dollars par an aux Etats-Unis.