L'Europe s'apprête à ouvrir en hausse sur fond d'optimisme sur la pandémie

A Bruxelles, deux grosses pointures de la cote feront part de leurs chiffres. L'assureur Ageas mercredi matin et, 24 heures plus tard, la banque KBC. Contrairement à ce à quoi ces deux sociétés financières nous avaient habitués depuis plusieurs trimestres, les résultats ne devraient guère être de bonne facture. L'évolution des cours de leurs actions en bourse conforte ce sentiment. Celle d'Ageas accuse une perte de 37,7% depuis le début de cette année et celle de KBC, de 26,3%.

Toujours au rayon des annonces de résultats, on attend ceux d'Agfa-Gevaert et Engie mardi, d'Euronext et d'ABN Amro le lendemain. Argenx suivra jeudi avec Montea et Keyware.