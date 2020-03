live

L'Europe s'apprête à ouvrir en net recul | Bekaert, IBA et Umicore à surveiller

Les indices européens sont attendus en recul de plus de 2%, face aux risques sanitaire et économique liés à la pandémie de coronavirus. Le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA très attendu. Warning de Bekaert et Umicore. IBA a tenu ses promesses.