L'Europe s'apprête à ouvrir en nette baisse | Reco d'achat sur Barco

Econocom - Le groupe des services informatiques est gravement touché par la crise corona. Son chiffre d'affaires a diminué de 11,5% à 596 millions d'euros. Mi-mars, Econocom a mis en place deux cellules de crise, une pour la France et une pour les opérations internationales, pour suivre la situation et réagir rapidement. Econocom a également accéléré son plan d'économies et introduit un chômage temporaire. Econocom a également négocié de nouvelles lignes de crédit avec ses banques. La société informatique est confiante et estime qu'elle traversera cette période difficile.