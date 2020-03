L'Europe s'apprête à ouvrir en nette baisse

Ageas leur versera, à côté d'un montant conforme à l'accord, une compensation pour les frais et les dommages liés aux procédures judiciaires. La procédure sera par la suite arrêtée immédiatement par toutes les parties. Le communiqué ne mentionne aucun montant.

L'action concernait le millionnaire néerlandais Hans Kortekaas et quatre autres investisseurs qui avaient perdu de l'argent lors du démantèlement de Fortis. Ils avaient tous attaqué le bancassureur et quelques-uns de ses anciens dirigeants en justice. Les dirigeants visés par cette action étaient Maurice Lippens, Jean-Paul Votron et Gilbert Mittler.