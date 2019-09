L'Europe signalée en baisse | Kiadis à suivre

Les liquidités de Kiadis , spécialisée dans le domaine des greffes de moelle osseuse, sont restées plus ou moins stables à 62,7 millions d’euros contre 60,3 millions un an auparavant. Cela s’explique par un placement privé organisé en mai dernier et qui a permis de lever 27,6 millions d’euros via l’émission de 3,68 millions d’actions nouvelles.