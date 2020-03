L'Europe signalée en hausse | "Achetez Barco et Galapagos" | Bpost à suivre

Mardi, on pourra encore prendre connaissance du bilan annuel d' Abo-Group et de Beluga . Euronav , qui avait déjà donné des indications sur l'évolution de ses affaires, livrera cette fois les chiffres définitifs le même jour.

Pour le reste, en ce qui concerne les sociétés cotées sur Euronext Bruxelles, on épinglera la cotation ex-dividende de Total . Le montant brut du dividende s'élève à 0,68 euro par action.



Sur le plan des statistiques économiques, les choses devraient se corser davantage dans le contexte actuel de crise du Covid-19. On en a eu un avant-goût ce vendredi, avec les chiffres des inscriptions au chômage aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage y ont explosé lors de la semaine qui s'est achevée le 21 mars pour dépasser trois millions, un record absolu. Les mesures adoptées pour contenir la pandémie de coronavirus ont brusquement mis à l'arrêt l'activité d'une partie du pays et déclenché une vague de licenciements sans précédent. Ces inscriptions ont atteint 3.283.000 unités.



Quelles sont les principales statistiques attendues dans les prochains jours? Il y aura celles portant sur la confiance des consommateurs de la zone euro en mars ce lundi, le PMI des directeurs d'achats, toujours dans la zone euro, mercredi. La Chine livrera son PMI manufacturier et des services mardi, tandis qu'aux USA, l'indicateur des directeurs d'achats, l'ISM, sera connu mercredi.