L'Europe signalée en hausse | La BCE au programme | Warning d'Umicore

Le groupe de télécommunications et de médias a attiré 8.100 nouveaux clients haut débit au premier trimestre. Cela est dû à une augmentation des ventes et à une baisse des départs des clients existants.

Telenet a réalisé un chiffre d'affaires de 653 millions d'euros, soit une augmentation de 4%. Le résultat brut d'exploitation ajusté (EBITDA) a augmenté de 8% à 345,6 millions d'euros, en partie en raison de la baisse des coûts de vente et de marketing. Le bénéfice net s'est élevé à 153,2 millions d'euros, soit onze fois plus qu'un an plus tôt.