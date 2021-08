L'Europe signalée en petite hausse | Hyloris à suivre | Des indices PMI et l'enquête ADP au menu

Le conflit fait rage entre le fisc belge et le groupe de supermarchés néerlandais coté Ahold Delhaize . Notre administration fiscale réclame à la maison mère de Delhaize, Albert Heijn et Bol.com, un montant pouvant grimper jusqu’à 380 millions d’euros, ce qui correspond à près de quatre fois les bénéfices réalisés par les magasins Delhaize l’an dernier et au chiffre d’affaires total des magasins Albert Heijn belges en 2019. En cause: le propriétaire néerlandais du groupe a absorbé les magasins Delhaize américains sans payer de taxes.